A fuoco un escavatore a Lizzanello e una Kia Sportage a Tuglie, indagano i Carabinieri

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22.00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce — sede centrale — sono intervenuti per un incendio che ha interessato un escavatore sito nel Comune di Lizzanello, lungo la Strada Provinciale 270.
Le operazioni di soccorso hanno consentito il totale spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area.
Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, Nucleo Radiomobile di Lecce.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
Successivamente, alle ore 00.42 della nottata appena trascorsa, una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta nel Comune di Tuglie, in via Crispi, per l’incendio di una Kia Sportage regolarmente parcheggiata in strada.
L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito di spegnere le fiamme e contenere il rogo, impedendo ulteriori danni a persone, cose o pericoli per la pubblica e privata incolumità.
Anche in questo caso, le cause sono in corso di accertamento.
Sul posto presenti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gallipoli.