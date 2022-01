Fiamme nel cantiere dell’acquedotto a Veglie, va a fuoco un escavatore

Attualmente sono ancora in corso i riscontri e le indagini per stabilire con esattezza la natura del rogo e solo alla fine di tutti gli accertamenti si stabiliranno le cause che hanno portato ai fatti.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 21.45, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è stata chiamata a intervenire nel comune salentino, in via Bosco, dove era stato segnalato un incendio che ha coinvolto un bobcat (un escavatore) all’interno di un’area in cui erano parcheggiati altri mezzi da cantiere utilizzati per la manutenzione della rete dell’acquedotto che in questi giorni sta interessando proprio l’arteria stradale. Il pronto intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che le fiamme venissero domate prima che queste si estendessero agli altri mezzi.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare dell’incendio. Al momento sono in corso le indagini.