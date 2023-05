Fiamme nella notte a Casarano, Fiat 500 L distrutta dal fuoco

Ieri Tuglie e Galatina e nella nottata appena trascorsa è toccato a Casarano.

Ancora autovetture in fiamme nel Salento, dove, dopo le due, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti in Via Padova, dove, una Fiat 500 L, di proprietà di un 41enne è stata oggetto di un incendio. A causa dell’irraggiamento termico sono state danneggiate anche una Volkswagen Polo parcheggiata nelle vicinanze e l’insegna di un’attività commerciale.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, che hanno impedito che venissero a crearsi ulteriori danni a cose o persone, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire cosa abbia causato il rogo.

Sono in corso le investigazioni.