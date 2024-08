Incendio nella notte a Matino, a fuoco un’auto. Possibile gesto doloso

Un nuovo incendio a un’autovettura si è consumato nella notte a Matino, nel Basso Salento. Le fiamme hanno completamente distrutto l’auto di un residente.

L’allarme è scattato poco prima dell’alba, quando il fuoco ha avvolto una Fiat 500 parcheggiata in via Modigliani. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che, con il loro tempestivo intervento, hanno evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine, mettendo a repentaglio l’incolumità dei residenti. Purtroppo, non è stato possibile salvare il mezzo, andato completamente distrutto.

Le successive indagini, condotte dai carabinieri di Matino, hanno portato al ritrovamento: nei pressi della vettura carbonizzata di una bottiglia di plastica contenente tracce di benzina. Un chiaro indizio che fa propendere per la tesi dell’incendio doloso.

I militari dell’Arma stanno ora lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili del gesto.

Utili alle investigazioni la visione delle immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero fornire elementi utili.