Ennesimo incendio a un’autovettura nel Salento, danneggiata una Fiat 500 a Sant’Isidoro

Ancora un’autovettura colpita dalle fiamme nel territorio salentino.
Nella serata di ieri, alle ore 22:31 circa, una squadra del Comando comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – Distaccamento di Veglie – è intervenuta nel Comune di Nardò, nella marina di Sant’Isidoro, in via Lido dell’Ancora n. 30, per l’incendio di una macchina.
Il mezzo coinvolto è una Fiat 500L, ha subito danni nella parte posteriore sinistra e all’interno dell’abitacolo.
L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito lo spegnimento tempestivo dell’incendio, evitando che le fiamme si estendessero sull’intero veicolo e impedendo l’ulteriore propagazione del rogo.
L’area, in seguito, è stata posta in sicurezza.
Sul posto presenti gli agenti del Commissariato di Polizia di Nardò, per gli accertamenti di competenza.