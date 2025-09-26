Ennesimo incendio ad auto nel Salento, a fuoco una Fiat 500 a Lecce

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. Sul posto anche gli agenti delle Volanti della Questura

Ancora un incendio ad autovetture nel Salento e nella nottata appena trascorsa, le fiamme hanno coinvolto un mezzo nel capoluogo.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 01:40, quando, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, è intervenuta  in via Vittorio Alfieri, per l’incendio che ha interessato la parte anteriore di una Fiat 500.

Gli uomini di “Viale Grassi” provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi.

Sul posto presente anche della Squadra Volante della Polizia di Stato.

