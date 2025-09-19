Brucia un furgone Fiat Doblò a Cavallino, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:46, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti a Cavallino, in via Circonvallazione di Lizzanello, per l’incendio di un veicolo commerciale Fiat Doblò parcheggiato nel cortile di pertinenza di un’attività.

Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte anteriore, il vano motore e l’interno cabina del mezzo, che si trovava nelle immediate vicinanze di altri autoveicoli e di un deposito di rifiuti urbani e domestici.

L’opera di spegnimento e bonifica dei Caschi Rossi ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, evitando così conseguenze più gravi e pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto presenti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.