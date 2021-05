Galatone, in fiamme un Fiat Doblò alle prime luci dell’alba. Indagini in corso

Sono dovuti intervenire alle prime luci dell’alba i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce per spegnere l’incendio che ha divorato un furgone Fiat Doblò nella zona industriale del comune di Galatone.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato al rogo della vettura e gli inquirenti si avvarranno dell’ausilio delle videocamere presenti nelle vicinanze per appurare se si sia trattato di atto doloso o di autocombustione.

Avvertiti del divampare delle fiamme, i Caschi Rossi sono giunti sul posto per spegnere il rogo evitando che raggiungesse altre vetture presenti nelle vicinanze. In supporto alla squadra di Lecce è giunta anche un’autobotte. Domate le fiamme i Vigili del Fuoco hanno provveduto a bonificare la zona per avviare, unitamente al personale della Polizia di Stato, anch’esso sopraggiunto sul posto, tutte le indagini del caso.