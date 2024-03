Incendio danneggia furgone e auto in Via Pistoia a Lecce, si indaga

È di un furgone e un’autovettura danneggiati il bilancio di un nuovo incendio avvenuto nella notte a Lecce, per il quale sono in corso da parte degli inquirenti le indagini per stabilirne la natura.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.40, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono stati chiamati a intervenire in Via Pistoia.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno constatato che la parte anteriore del camioncino, un Fiat Ducato di proprietà di un 73enne, era totalmente interessata dalle fiamme e che inoltre, l’irraggiamento termico aveva danneggiato una Ford Focus appartenete sempre al 73enne.

Gli uomini di “Viale Grassi”, quindi, hanno prontamente domato il rogo e al termine delle operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi, impedendo ulteriori danni.

Sono in corso le indagini per stabilire con esattezza le cause che hanno causato i fatti.