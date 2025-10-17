Incendio nella notte a Tricase, Distrutta Fiat Panda . Indagini in corso

L’auto interessata è una Fiat Panda, che al momento dell’intervento dei Vigili del Fuoco era già avvolta interamente dalle fiamme.

E’ stata una notte di  fiamme nel comune di Tricase, dove un incendio ha completamente distrutto un’autovettura parcheggiata. L’episodio si è verificato intorno alle 03:11 di venerdì 17 ottobre 2025 in Via Carducci.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale.

L’intervento dei caschi rossi ha permesso di domare le fiamme e, soprattutto, di impedirne la propagazione ad altre autovetture vicine o ad immobili adiacenti. Questo ha scongiurato danni a persone o cose, garantendo la pubblica e privata incolumità.

Sul luogo dell’incendio sono  intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Al momento, le cause sono in corso di accertamento. Non si esclude nessuna pista

