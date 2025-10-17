Incendio nella notte a Tricase, Distrutta Fiat Panda . Indagini in corso

E’ stata una notte di fiamme nel comune di Tricase, dove un incendio ha completamente distrutto un’autovettura parcheggiata. L’episodio si è verificato intorno alle 03:11 di venerdì 17 ottobre 2025 in Via Carducci.

L’auto interessata è una Fiat Panda, che al momento dell’intervento dei soccorsi era già avvolta interamente dalle fiamme.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale.

L’intervento dei caschi rossi ha permesso di domare le fiamme e, soprattutto, di impedirne la propagazione ad altre autovetture vicine o ad immobili adiacenti. Questo ha scongiurato danni a persone o cose, garantendo la pubblica e privata incolumità.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Al momento, le cause sono in corso di accertamento. Non si esclude nessuna pista