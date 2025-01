Fiamme nella notte a Campi Salentina, danneggiate due Fiat Panda

Nella notte dell’8 gennaio 2025, alle ore 01:55 circa, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuto nel Comune di Campi Salentina, in Via Kennedy, all’altezza del civico 50, per l’incendio di un’autovettura.

Il veicolo interessato, una Fiat Panda, è stato danneggiato dalle fiamme sul lato destro. L’incendio ha coinvolto parzialmente anche un’altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze, anch’essa una Fiat Panda.

L’intervento dei Caschi Rossi è servito a spegnere prontamente le fiamme, limitando i danni materiali e garantendo la sicurezza della zona.

Sul posto presenti i Carabinieri della stazione di Trepuzzi