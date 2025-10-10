A fuoco una Fiat Punto a Lecce, indagano i Carabinieri

Non accenna minimamente a placarsi il fenomeno degli incendi autovetture nel Salento, l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella nottata appena trascorsa nel capoluogo.
Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 01.58, quando, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è intervenuta a Lecce, in via della Repubblica, per l’incendio di un’auto. Il mezzo coinvolto è una Fiat Punto.
Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, evitando l’estensione delle fiamme e ulteriori danni a persone o cose.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando Provinciale per gli accertamenti di competenza.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.