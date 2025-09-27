A fuoco a Ugento autovettura oggetto di furto, indagano i Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, venerdì 26 settembre, a Ugento, sulla Strada Provinciale 332, intorno alle ore 22:30, una squadra del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco del posto è intervenuta per l’incendio di un’autovettura rinvenuta in aperta campagna, in stato di abbandono e in posizione isolata.
L’incendio, di natura generalizzata, ha completamente coinvolto una Fiat Punto, risultata oggetto di furto.
L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito il totale spegnimento del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.
Sul posto presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.