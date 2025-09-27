A fuoco a Ugento autovettura oggetto di furto, indagano i Carabinieri

L’incendio in aperta campagna lungo la Strada Provinciale 332. Le fiamme domate dai Gigli del Fuoco del Distaccamento Volontari locale

Nella tarda serata di ieri, venerdì 26 settembre, a Ugento, sulla Strada Provinciale 332, intorno alle ore 22:30, una squadra del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco del posto è intervenuta per l’incendio di un’autovettura rinvenuta in aperta campagna, in stato di abbandono e in posizione isolata.

L’incendio, di natura generalizzata, ha completamente coinvolto una Fiat Punto, risultata oggetto di furto.

L’intervento  dei Caschi Rossi ha consentito il totale spegnimento del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

