Ancora un’auto in fiamme nel Salento, a fuoco una Ford C-Max a Cavallino

Nella tarda serata di ieri, domenica 12 ottobre 12 ottobre, alle ore 23.19 circa, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono intervenuti nel Comune di Cavallino, in via Sardegna angolo via Aldo Moro, per un principio d’incendio che ha interessato parzialmente un’autovettura Ford C-Max parcheggiata in strada.
L’intervento dei Caschi Rossi, ha consentito di spegnere completamente le fiamme e bonificare l’area, evitando il propagarsi dell’incendio e ulteriori danni a persone o cose.
Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione Locale
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.