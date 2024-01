Brucia un auto a Lecce, a fuoco una Ford Focus in Via Manzù

È di un’auto danneggiata dalle fiamme, il bilancio di un nuovo incendio avvenuto nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle 2.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, è intervenuta nel capoluogo, in Via Manzù, in quanto un’autovettura, una Ford Focus, è stata interessata dalla fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato il rogo che aveva colpito la parte anteriore del mezzo, limitando i danni unicamente al veicolo e impedendo che se ne creassero conseguenze per persone o proprietà pubbliche o private.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, sono state messe in sicurezza la macchina e la zona.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause alla natura dei fatti.