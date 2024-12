A fuoco un Food Truck a Calimera, indagini in corso sulle cause

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 02:50, un furgoncino attrezzato come Food Truck è stato completamente devastato da un incendio divampato in via Bari a Calimera.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nonostante i rapidi interventi, il mezzo è andato completamente distrutto e le attrezzature a bordo sono risultate inutilizzabili.

Sono in corso accurate indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto e determinare l’origine dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.