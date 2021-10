Fiamme nella notte in un deposito di Ugento, a fuoco un autocarro. Si indaga

Al momento non si conoscono le cause e il compito di scoprire come siamo andati realmente i fatti, spetterà, come sempre agli inquirenti che, al momento non escludono alcuna pista. Compresa quella dolosa.

Ancora fiamme nella notte nel Salento. Le lancette dell’orologio avevano superato le 2.00, quando, in un deposito edile in Via Palermo a Ugento, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco un furgone, un Fiat Iveco, di proprietà di un 60enne imprenditore che si occupa di edilizia.

Sul luogo sono giunti i Vigli del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno domato il rogo e con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale.

Una volta terminate le operazioni di spegnimenti, Caschi Rossi e uomini della “Benemerita”, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire le cause che hanno portato all’incendio.

Utili alle investigazioni potrà essere la visioni dei filmati di eventuali videocamere di sicurezza posizionate in zona.