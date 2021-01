Incendio a Gallipoli, quasi distrutto dalle fiamme il furgone di un pescatore

Notte di fuoco a Gallipoli. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 21.30, quando una volante del locale Commissariato si è precipitata in via Carlo Massa, dove un furgone di proprietà di un pescatore del posto era stato avvolto dalle fiamme.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio. Le fiamme non hanno distrutto del tutto il mezzo parcheggiato in strada, ma lo hanno danneggiato. Cosa che non è accaduta agli altri veicoli lasciati nelle vicinanze. Una volta spento il fuoco, sono scattati gli accertamenti del caso. I caschi gialli hanno effettuato un sopralluogo per cercare le cause che hanno scatenato le fiamme, al momento sconosciute. Nessuna pista è esclusa, neanche quella che dietro l’episodio si nasconda la mano di qualche malintenzionato.

Le indagini della Polizia sono ancora in corso.