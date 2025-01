Fiamme nella notte a Copertino, furgone distrutto da un incendio

Sembra non conoscere fine il fenomeno degli incedi ad auto nel Salento, non vi è giorno, infatti, che non si abbia notizia di un rogo che ha colpito un mezzo di trasporto.

L’ultimo, in ordine, quello avvenuto nella nottata appena trascorsa, quando, alle ore 01:35 circa, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta in via Manzoni n. 49, nel comune di Copertino, per un incendio che ha coinvolto un furgone Renault, completamente distrutto dalle fiamme.

L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito di spegnere l’incendio, limitando ulteriori danni a cose e scongiurando pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Copertino.