Brucia un furgone nella notte a Tuglie, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle 02:24 , i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – Distaccamento di Gallipoli – sono intervenuti nel Comune di Tuglie, in via San Felice, per l’incendio di un furgone.
L’opera di spegnimento da parte dei Caschi Rossi ha consentito di impedire che le fiamme si estendessero ed evitare pericoli per l’incolumità pubblica e privata.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri.
