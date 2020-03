Mattinata di paura a Squinzano, in fiamme un garage. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Quanto accaduto poteva avere conseguenze ben più tragiche, se le fiamme si fossero ulteriormente propagate, fortunatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che i danni a cose o persone fossero maggiori.

Sono stati veri e propri momenti di paura quelli che hanno vissuto, nella tarda mattinata di oggi, i residenti di Via Copernico a Squinzano, dove, per cause ancora da chiarire, un violento incendio si è sviluppato all’interno di un garage.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo, sul posto sono giunti i Caschi Rossi, del Comando provinciale che, si sono prontamente messi all’opera per domare le fiamme.

Il pronto intervento degli uomini di “Viale Marche”, ha fatto sì che il rogo fosse circoscritto al solo box, anche se, i fumi sprigionati dalla combustione, hanno coinvolto anche l’abitazione attigua. Per spegnere l’incendio sono stati necessari tre mezzi, tra cui un’autobotte e uno per la protezione delle vie aeree. A ogni modo a essere distrutti sono state solo alcune suppellettili e dei mobili.

Sono tuttora in corso i riscontri per stabilire con esattezza, ripetiamo, le cause che hanno determinato l’accadimento.

Da una prima verifica effettuata dai tecnici del Comune del Nord sia il garage che la casa confinante sono stati resi inagibili.