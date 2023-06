Fiamme nella notte ai “Giardini di Atena”, danneggiato il solaio di un appartamento

Le cause sono ancora in fase di accertamento e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle.

Incendio nella notte ai “Giardini di Atena” a Merine. Intorno alle alle ore 02.00, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, è intervenuta presso il residence, in quanto le fiamme si erano sviluppate al piano terra di un appartamento coinvolgendo le strutture e gli arredi.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno prontamente domato il rogo e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona.

La forte escursione termica ha causato il distacco di porzioni dell’intradosso del solaio della struttura e stacchi di intonaci, di conseguenza, è stato vietato l’utilizzo delle abitazioni, sia per il pericolo di crollo di altre porzioni di intonaco durante la fase di raffreddamento, sia per il pericolo di elettrocuzione dovute al danneggiamento dell’impianto elettrico.