Ancora un’auto a fuoco nel Salento, distrutta ad Arnesano un’Alfa Romeo Giulietta

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce per gli accertamenti di competenza.

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta nel Comune di Arnesano, in via Alfredo d’Ascoli, per l’incendio di un mezzo.

Il veicolo coinvolto, una Alfa Romeo Giulietta, è stato completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento tempestivo dei Caschi Rossi ha permesso di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone o cose.

