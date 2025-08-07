Ancora un’auto a fuoco nel Salento, distrutta ad Arnesano un’Alfa Romeo Giulietta

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento.
Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta nel Comune di Arnesano, in via Alfredo d’Ascoli, per l’incendio di un mezzo.
Il veicolo coinvolto, una Alfa Romeo Giulietta, è stato completamente avvolto dalle fiamme.
L’intervento tempestivo dei Caschi Rossi ha permesso di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone o cose.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Lecce per gli accertamenti di competenza.