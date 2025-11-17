Brucia una Volkswagen Golf a Melendugno, le fiamme danneggiano la tubatura dell’acquedotto

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’01:15 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è intervenuta in Piazza Castello, nel Comune di Melendugno, per l’incendio di un’autovettura Volkswagen Golf 7 parcheggiata su strada.
Il personale dei Caschi Rossi ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area.
A causa delle fiamme è stata rilevata anche la rottura di una tubazione dell’acquedotto.
Sul posto presenti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e i tecnici di Aqp per il ripristino del servizio.