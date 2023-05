Ennesimo incendio a un’auto nel Salento, ad Alliste va a fuoco Jeep Renegade

Il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento, non accenna minimamente a placarsi e, nella tarda serata di ieri un’altra macchina è andata a fuoco in un comune del territorio.

Alle 22.50, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ugento, è intervenute ad Alliste, in via 4 Novembre, per un incendio a una Jeep Renegade di proprietà di un 35enne.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente provveduto a domare le fiamme, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona, evitando ulteriori danni a cose o persone.

Concluso il tutto, poi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura del rogo.

Altra auto a fuoco a Ugento

Alcune ore dopo, nella mattinata di oggi, alle 9.30, I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, sono stati chiamati a intervenire in Via Ellenica a Ugento, dove stava bruciando una Ford Focus.

Anche in questo caso il rogo è stato prontamente domato e gli accertamenti sulle cause lasciano presupporre la natura accidentale delle fiamme.