A fuoco una Kia Sportage a Gallipoli, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 03:55 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – distaccamento di Gallipoli – sono intervenuti nella “Città Bella”, in via Domenico Milelli, per l’incendio di un’autovettura.
Le fiamme hanno coinvolto una Kia Sportage, risultata in gran parte danneggiata dal rogo; per irraggiamento, è stata interessata un’altra auto, una Opel Corsa parcheggiata nelle vicinanze.
L’intervento dei Caschi Rossi ha permesso di spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone e cose.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gallipoli per gli accertamenti di competenza.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.