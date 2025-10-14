A fuoco una Kia Sportage a Gallipoli, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 03:55 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – distaccamento di Gallipoli – sono intervenuti nella “Città Bella”, in via Domenico Milelli, per l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme hanno coinvolto una Kia Sportage, risultata in gran parte danneggiata dal rogo; per irraggiamento, è stata interessata un’altra auto, una Opel Corsa parcheggiata nelle  vicinanze.

L’intervento dei Caschi Rossi ha permesso di spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone e cose.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gallipoli per gli accertamenti di competenza.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

