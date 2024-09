Incendio notturno a Campi Salentina, distrutta Lancia Ypsilon

Intorno alle 02:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta a Campi Salentina in via Pasolini per domare le fiamme che divampavano da un’autovettura.

La vettura in questione, una Lancia Ypsilon di proprietà di una donna residente a San Pietro Vernotico, è stata completamente distrutta dall’incendio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, grazie al pronto intervento dei Caschi Rossi che hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Non è esclusa alcuna ipotesi.