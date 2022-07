Inferno di fuoco sulla Lecce – Gallipoli, fumo e fiamme in carreggiata. Strada bloccata e lunghe code

Inferno di fuoco abbiamo titolato. E di certo non pare un’esagerazione rispetto a ciò che è accaduto sulla Lecce- Gallipoli, all‘incendio che ha divampato in più punti del percorso. Hanno fatto davvero paura le immagini circolate nel pomeriggio sui social in cui si vedevano autovetture procedere sulla Statale101 all’altezza di Lequile mentre si scostavano dalle fiamme che il vento portava dai bordi della carreggiata verso il centro. E poi fumo, tanto fumo che impediva la visuale. Il tutto sotto un caldo torrido di questa pazza estate che sembra non volerne sapere di far assaporare ai salentini una leggera rinfrescata.

‘Abbiamo avuto paura, sembrava che ci fosse accanto una colonna di fuoco. Ho detto al mio ragazzo di accelerare e di metterci alle spalle quelle lingue di fuoco. Ce l’abbiamo fatta, ma la paura è stata tanta’, racconta Loredana a Leccenews24, soffermandosi sul calore che si avvertiva anche dall’interno dell’abitacolo mentre si attraversava la strada quando si era in prossimità del capoluogo e all’innesto con la Tangenziale.

‘Purtroppo devo descrivere un pomeriggio di pura follia – dice Gianluca -. Possiamo immaginare il motivo che ha causato l’incendio, i soliti delinquenti che andrebbero arrestati. Di certo sono rimasto bloccato sulla strada per parecchio tempo. Avevo un appuntamento di lavoro che ho perso. E potrò raccontare anche questa…Ma da lontano il fumo che vedevo alzarsi in cielo mi faceva paura, tanta paura’.