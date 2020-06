Aria irrespirabile e fumo in città, colpa di un incendio sulla Lecce-San Cataldo

Non è stato facile per i Vigili del Fuoco dominare il vasto incendio scoppiato sulla provinciale che da Lecce conduce alla marina di San Cataldo. Le fiamme hanno quasi distrutto un boschetto, a pochi passi dalla strada e da un cantiere. Per le squadre è stata una corsa contro il tempo perché le sterparglie bruciavano in fretta, alimentate dal vento forte di tramontana, Alla fine, non senza difficoltà, i Caschi rossi sono riusciti a domare il rogo, evitando che si propagasse.

Nel frattempo sono state tante le segnalazioni dei cittadini del capoluogo barocco: c’è chi ha notato il fumo all’orizzonte è chi si è insospettito per l’aria quasi irrespirabile o per il forte odore di bruciato che durava da più di un’ora e che ha fatto temere il peggio. I più esperti, capendo che il vento soffiava da Nord, hanno provato a capire quale zona potesse essere interessata dall’incendio, perché di quello si trattava visto che la città sembrava ‘coperta’ di foschia.