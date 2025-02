Fiamme nella notte nel magazzino del Campo sportivo di Maglie, cause in corso di accertamento

E’ stata una nottata intensa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce quella appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1:55, una squadra di “Viale Marche”, è intervenuto nel comune di Maglie, in via Lecce, presso il Campo Sportivo, per un incendio all’interno di un deposito adibito alla custodia di attrezzature sportive e materiali vari.

L’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che si estinguessero le fiamme e si mettesse in sicurezza in sicurezza l’area, impedendo la propagazione dell’incendio e ulteriori danni a persone e cose.

Trascorsa poco più di un’ora, alle 03:27 circa, un’altra squadra è intervenuta a Matino, in Strada Vicinale Via Vecchia Gallipoli 35, per il rodo di un’autovettura, una Renault Kadjar.

Anche in questo caso, il pronto intervento ha consentito di domare le fiamme e scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica e privata

Le cause di entrambi gli incendi sono in corso di accertamento. Sul posto presenti i Carabinieri delle rispettive Stazioni per i rilievi del caso.