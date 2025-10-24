Incendio nella notte in una masseria di Torre Lapillo, a fuoco 300 rotoballe di fieno

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 2.40, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – con il supporto di cinque squadre operative – sono intervenuti nel Comune di Porto Cesareo, località Torre Lapillo, presso masseria “Donata”, per un incendio che ha interessato circa 300 rotoballe di fieno stoccate all’aperto.
Le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa del materiale combustibile presente, hanno prodotto una densa colonna di fumo visibile a distanza.
L’intervento dei Caschi Rossi è valso allo spegnimento dell’incendio e al contenimento delle fiamme verso le rotoballe adiacenti, evitando l’estensione del rogo e ulteriori danni alle aree circostanti.
Intervento è attualmente ancora in fase di bonifica Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.
Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza.