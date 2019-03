Misterioso incendio a Meledugno: le fiamme distruggono due auto. Si “salva” una Panda

Ancora fiamme nella notte, ma questa volta l’incendio scoppiato per cause ancora tutte da accertare ha causato dei danni particolarmente pesanti. È accaduto a Melendugno, dove le lingue di fuoco partite da un’auto, alla fine hanno avvolto anche ai mezzi, parcheggiati accanto. In totale sono tre le macchine ridotte ad un ammasso di lamiere annerite o quasi: una Smart Fortwo e una Peugeot 207, completamente distrutte e una Fiat Panda, l’unica ad essersi ‘salvata’. Le fiamme hanno intaccato solo il paraurti anteriore.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzanotte, quando alcuni residenti hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce e alle forze dell’Ordine. I caschi gialli hanno domato le fiamme, ma quando il peggio è passato la conta dei danni, come detto, è stata particolarmente ingente. I segni delle lingue di fuoco erano ben visibili anche sulle pareti dell’abitazione vicina, danneggiata dal rogo.

Durante il sopralluogo non sarebbero stati trovati indizi utili per stabilire la reale natura del gesto, che resta un mistero. Toccherà agli uomini della locale stazione fare luce sull’episodio. Le indagini sono ancora in corso.