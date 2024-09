Incendio a Bagnolo del Salento, a fuoco due auto

Ancora un incendio di auto nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle 01:10, le fiamme hanno avvolto due autovetture parcheggiate in via Nazario Sauro a Bagnolo del Salento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno lavorato incessantemente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nonostante il tempestivo intervento, le due auto, una Mercedes modello 220 e una Fiat Panda 1.2, sono state gravemente danneggiate.

Al momento, le cause sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti e non si esclude alcuna ipotesi. Le forze dell’ordine stanno acquisendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto.