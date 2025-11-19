Fiamme nella notte a Carmiano, distrutta una Mercedes Gla

nella nottata appena trascorsa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce – Distaccamento di Veglie – è intervenuta, alle ore 02:31 circa, nel Comune di Carmiano, in via Novoli n. 56, per l’incendio di un’autovettura completamente avvolta dalle fiamme.
Il rogo ha interessato una Mercedes Gla, andata distrutta.
Per irraggiamento, le fiamme hanno coinvolto anche una seconda macchina, una Toyota Aygo, parcheggiata nelle vicinanze.
Il personale dei Caschi Rossi ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.
Sul posto erano presenti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.