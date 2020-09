Merine, prendono fuoco le balle di fieno. L’intervento dei Caschi Rossi scongiura il peggio

Ci è voluto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce per evitare che la situazione diventasse ancora più complicata causando danni ulteriori. A prendere fuoco in una via interna della campagna di Merine, frazione di Lizzanello, alcune balle di fieno presenti in una azienda agricola.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato al rogo, anche se con ogni probabilità si tratterebbe di motivi legati alle temperature stagionali e nulla che abbia a che fare con la mano dell’uomo.

Tempestiva la chiamata in centrale e l’arrivo sul posto, in Via Capoccia, dei Caschi Rossi che hanno domato le fiamme ed evitato che il fuoco raggiungesse altre zone dell’azienda agricola dove sono posizionati vari attrezzi e macchinari.