Fiamme nella notte in un negozio in Via Petrarca a Lecce, probabile atto doloso. Si indaga

Ancora un incendio nella nottata appena trascorsa a Lecce, dove, nel mirino, è finito un esercizio commerciale.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.30, quando per cause ancora da chiarire un incendio è divampato all’esterno di un negozio in Via Petrarca nel capoluogo.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo è stato lanciato l’allarme e sul luogo dei fatti, sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

I Caschi Rossi si sono immediatamente messi all’opera per spegnere le lingue di fuoco e, una volta concluse le operazioni, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che si sia trattato di un atto doloso e che ignoti abbiano appiccato le fiamme.

Utili alle indagini potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.