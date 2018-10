Scoppia un incendio e nel palazzo salta la luce: malori tra gli anziani per il fumo. Paura nel quartiere Stadio

Impossibile, almeno per il momento, stabilire le cause dell’incendio divampato all’improvviso in una palazzina che si affaccia su via Bari, nel quartiere Stadio. Le fiamme, partite dal piano terra, hanno ben presto avvolto i contatori dell’Enel installati nell’androne, facendo saltare la corrente in tutto il condominio. L’assenza della luce, che ha isolato tutte le famiglie, non è stato l’unico problema.

Nonostante la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine sia stata tempestiva, il fumo ha invaso le abitazioni tant’è che molti inquilini – soprattutto i più anziani che non sono riusciti a scendere in strada – hanno accusato lievi malori. Piccole intossicazioni che hanno richiesto le cure dei sanitari del 118, giunti sul posto una volta scattato l’allarme.

In via Bari, si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile, in attesa di effettuare i sopralluoghi necessari a stabilire la natura del rogo, molto probabilmente accidentale.

Presenti anche la Polizia e i tecnici della società di energia elettrica che si sono messi a lavoro per cercare di rispristinare la corrente nel più breve tempo possibile.