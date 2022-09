A fuoco le palme nel recinto di un’azienda, i Vigili del Fuoco intervengono sulla Lecce-Torre Chianca

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio scoppiato nella serata di ieri, 23 settembre, all’interno di una azienda del che produce contenitori per alimenti. Intorno alle 19.10 una squadra dei Vigili del Fuoco, infatti, è intervenuto presso lo stabilimento che si trova sulla Strada Provinciale che collega Lecce a Torre Chianca.

Ad andare a fuoco le palme che si trovano nel recinto dell’azienda. Grazie all’intervento degli uomini in divisa, dunque, le fiamme non hanno colpito anche altre zone dell’azienda ma si sono fermate solamente alle palme, evitando il peggio.

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora hiare e soltanto le indagini potranno fare chiarezza sulle cause esatte dell’incendio.