Sul terrazzo del Palazzo dei Mercanti scoppia un incendio, paura in piazza Sant’Oronzo

È da attribuirsi alla combustione di tre pannelli fotovoltaici l’incendio che si è scatenato nella mattinata di oggi a Lecce in piazza Sant’Oronzo. Una nube densa di colore nero che si alzava dal terrazzo del Palazzo dei Mercanti, in posizione frontale al Municipio di Lecce, aveva destato preoccupazione tra i passanti. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Lecce, che dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno provveduto a spegnere le fiamme. Da una prima analisi dell’accaduto sembra che tutto possa essere riconducibile al malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico che ha mandato in fiamme alcuni pannelli.