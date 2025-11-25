Fiamme all’alba a Poggiardo, distrutta una Peugeot 2028

Nelle prime ore del mattino di oggi, alle ore 04:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta nel Comune di Poggiardo, in via Ascanio Grandi, all’interno di un’area privata, per l’incendio di un’autovettura.
Le fiamme hanno coinvolto una vettura Peugeot 208, poi estinte dai Caschi Rossi, che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Maglie per gli accertamenti di competenza.
