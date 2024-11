Incendio nella notte a Surbo, Peugeot 207 distrutta dalle fiamme. Indagini in corso

Una nuova notte di fuoco ha scosso la provincia di Lecce. Intorno alle ore 2:40, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti in via Tevere, a Surbo, per domare un violento incendio che ha coinvolto un’autovettura.

All’arrivo sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte a una Peugeot 207 completamente avvolta dalle fiamme. Nonostante il tempestivo intervento, l’auto è andata distrutta.

L’incendio, inoltre, ha provocato danni anche a un’altra vettura, una Fiat Uno, parcheggiata nelle vicinanze. Il lato sinistro dell’auto ha riportato danni a causa dell’intenso calore sviluppato dal rogo.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Non si esclude alcuna ipotesi