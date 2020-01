Fiamme nella notte in Via Basseo a Lecce, a fuoco una Peugeot 308. Si indaga sulle cause

Ancora un’autovettura incendiata in Salento e, nuovamente teatro delle fiamme è stata la città di Lecce.

Le lancette dell’orologio avevano segnato da poco la mezzanotte, le 24.10 per l’esattezza, quando, presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco, è giunta la segnalazione che un mezzo in Via Basseo, in pieno centro storico, aveva preso fuoco.

I caschi rossi si sono precipitati a sirene spiegate sul luogo del rogo e lì hanno trovato una Peugeot 308 avvolta dalle fiamme. Gli uomini di Viale Grassi hanno quindi provveduto a domare il rogo.

Non appena ultimate le operazioni di spegnimento, poi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento e al momento non è esclusa alcuna pista.

Si sono registrati, altresì, lievi danni alle auto parcheggiate nelle vicinanze.