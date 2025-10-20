Brucia motocarro Ape a Nardò, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 02:05 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – sede distaccata di Gallipoli – è intervenuta nel comune di Nardò, in via Balilla, nei pressi del civico 53, per l’incendio di un motocarro.
All’arrivo sul posto gli uomini del distaccamento hanno constatato l’effettiva presenza di un incendio che interessava un motocarro Piaggio Ape.
L’intervento dei Caschi Rossi è valso allo spegnimento del motocarro e alla messa in sicurezza della zona delle operazioni.
Sul posto presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti sulle cause dell’evento, tuttora in corso di accertamento.