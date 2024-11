Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco portone di un’abitazione

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 02:19, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono intervenuti nel capoluogo, in via Fulcignano Casale, n. 20, per domare un incendio che si era sviluppato all’ingresso di un appartamento al secondo piano.

Le fiamme, le cui cause sono ancora oggetto di indagine, hanno danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione e alcune parti della scala condominiale. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Caschi Rossi, il rogo è stato circoscritto e non si sono registrati feriti.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio .