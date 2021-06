Rogo nella notte a Galatina, a fuoco quattro autovetture. Indagano le Forze dell’Ordine

Ancora non si conoscono con esattezza i fatti e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilire le cause, ma al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Nella nottata appena trascorsa a Galatina un incendio ha danneggiato quattro autovetture.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando le fiamme hanno coinvolto quattro mezzi.

Una volta accortisi di quanto stesse avvenendo, sul luogo del rogo sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. A essere colpite una Fiat Bravo, una Opel Agila, una Peugeot 208 e una Seat.

Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che, insieme ai Caschi Rossi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.