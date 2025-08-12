Bruciano quattro auto nella notte a Lecce, si indaga

Le cause sono ancora in corso di accertamento e spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento, non si esclude alcuna pista.

nella nottata appena trascorsa, alle ore 03.55 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in Viale della Repubblica a Lecce, nel piazzale antistante le Case Magno, per un incendio che hanno coinvolto alcune autovetture.

All’arrivo sul posto, i Caschi Rossi hanno riscontrato un incendio generalizzato che stava interessando una Lancia Y e una Land Rover. A causa dell’irraggiamento termico, le fiamme hanno coinvolto anche altre due autovetture parcheggiate nelle vicinanze, una Lancia Musa e una Volkswagen Polo.

Gli uomini di “Viale Grassi”, hanno provveduto rapidamente allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

Sono state avviate indagini per determinare le cause dell’incendio.

Incendio anche a Galatone

Contemporaneamente, intorno alle 3.40, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono a Galatone, in via San Luca.

Qui, i Caschi Rossi, hanno provveduto a estinguere le fiamme che stavano interessando una Smart, evitando così ulteriori danni a persone e cose.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è stata avviata l’attività investigativa per accertare le cause che sono al vaglio degli inquirenti.