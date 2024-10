Incendio devasta ristorante a Leverano, danni ingenti e indagini in corso

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22:05, un incendio ha colpito il ristorante “Il Toscanaccio”, situato in via Ancona all’angolo con via Toscanini a Leverano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, lambendo anche i locali adiacenti della ditta “Tomar Centro Nautico”.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Lecce non è stato sufficiente a evitare danni ingenti. L’esercizio di ristorazione è stato completamente distrutto dalle fiamme, mentre l’attività nautica ha subito danni alle attrezzature e a tre imbarcazioni poste nelle vicinanze.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini.