Fiamme all’alba a Gallipoli, a fuoco un ristorante su Lungomare Galileo Galilei

Nella mattinata del 7 agosto 2025, intorno alle ore 05:21, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce sono intervenute per un incendio che ha interessato il locale di ristorazione “Tresor”, situato sul lungomare Galileo Galilei, nel comune di Gallipoli.

All’arrivo delle squadre sul posto, l’incendio è risultato già generalizzato e ha coinvolto in particolare una struttura in legno utilizzata come deposito alcolici, lavanderia stoviglie, bagno disabili e servizi igienici del personale.

L’intervento dei Caschi Rossi ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse nelle aree limitrofe caratterizzate dalla presenza di vegetazione e autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della “Città Bella”, per gli accertamenti di competenza.