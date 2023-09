Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco uno scooter e due autovetture

È di un ciclomotore e due autovetture danneggiate il bilancio di un nuovo incendio avvenuto nella nottata appena trascorsa a Lecce.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 3.00, quando, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire in Via Forlanini nel capoluogo, dove un incendio aveva coinvolto uno scooter e due autovetture.

Nella specifico le fiamme si sono sviluppate sul mezzo a due ruote e si sono estese interessando anche le macchine. Non solo, poiché, il fuoco ha colpito anche il contatore del gas di un’abitazione.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno domato il rogo, impedendo che si sviluppassero conseguenze ben più gravi, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza zona e mezzi.

Sul luogo anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause. Le indagini sono in corso.