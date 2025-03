Brucia uno scooter nella notte a Lecce, indagini in corso

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 04.42, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Lecce, in via Agrigento, nei pressi della ex aula Bunker, per l’incendio di uno scooter parcheggiato sul marciapiede.

Il mezzo, un Aprilia Scarabeo, è stato completamente distrutto dalle fiamme.

L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venisse domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando potenziali danni ad altre strutture o veicoli nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.